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Наш питомник начал свою работу в 2010 году. В настоящее время мы являемся комплексным предприятием, которое помимо выращивания и продажи растений, оказывает полный спектр услуг по благоустройству и озеленению территории.
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Красивый сад – это мечта практически каждого владельца приусадебного участка. Сегодня не сложно купить саженцы различных видов растений. Можно приобрести посадочный материал на рынке, но опытные садоводы рекомендуют сотрудничать с питомником саженцев.
Питомник растений «Любимый сад» – это надежный поставщик посадочного материала. Покупка растений в специализированном садовом центре имеет ряд неоспоримых преимуществ:
При соблюдении всех рекомендаций купленные в питомнике деревьев и саженцев «Любимый сад» растения обязательно приживутся на новом месте и дадут хороший урожай. К тому же наш садовый центр регулярно делает подарки своим покупателям в виде акций и снижения цен.
Хотите купить саженцы, но не знаете, как их выбрать? Мы предлагаем обратить внимание на рекомендации от специалистов питомника «Любимый сад»:
Какие саженцы выбирать: с открытой или закрытой корневой системой? Выбор зависит от личных предпочтений. Если Вы купили растения с открытой корневой системой, то их надо высадить до момента распускания почек.
При покупке растений в контейнере рекомендуется убедиться, что они «живут» здесь давно. Для этого надо бережно потянуть за ствол. Саженец должен выйти из горшка вместе с земляным комом. Если этого не произошло, то продавец обманывает и совсем недавно посадил растение в контейнер с целью получить большую прибыль.
Покупка саженцев в питомнике «Любимый сад» – это выгодная трата денег. Именно здесь можно купить качественный посадочный материал по доступным ценам без переплаты. В каталоге интернет – магазина представлен полный ассортимент. Опытные консультанты помогут определиться с выбором, учитывая особенности конкретного участка. Выращивать наши растения – одно удовольствие. Мы поможем создать любимый сад на Вашем участке.