Отзывы наших клиентов

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Альбина Я на днях посетила питомник "Любимый сад" по совету своей сестры и была впечатлена его огромным ассортиментом саженцев. Давно искала саженцы розы "Роза Алегрия" и нашла их там. Качество саженцев отличное, а персональное обслуживание и советы по уходу за растениями на высшем уровне. Я очень довольна своей покупкой и рекомендую этот питомник всем, кто ищет качественные растения для своего сада.

Алина Мы с мужем из Москвы, но дача в Подмосковье. К лету хотим облагородить территорию. По совету друзей зашла на сайт питомника саженцев Любимый сад и была приятно удивлена ассортиментом растений! Просто шикарный выбор! Купили саженцы роз Алисия по цене 600 руб. и Айсберг по цене 500 руб. Доступная цена и красота! Для живой изгороди приобрели саженцы боярышника Крымского (со скидкой) по цене 1000 руб. Всем любителям рекомендую!

Сергей Мазуренко У меня была необходимость покупки десяти плодовых саженцев-крупномеров - абрикосы, персики, сливы, черешни, нектарины. Просмотрев возможности подмосковных питомников, я остановил свой выбор на питомнике "Любимый сад". Квалифицированный персонал, огромный выбор посадочного материала, четкая работа на всех этапах - и в результате я получил нужные сорта саженцев вовремя и в очень хорошем качестве. Рекомендую питомник "Любимый сад" всем, кто нуждается в высококачественном посадочном материале.

Юлия Здравствуйте. Хотела бы оставить отзыв, так как довольна состоянием растения. Я живу в Москве, но любитель чистого воздуха и атмосферы дачи, поэтому ради такого купили с мужем дачу в Красногорске. Дача поросшая сорняками и пока занимались уборкой, решила я заняться покупкой и выращиванием яблони. Заглянула на сайт любимый сад и увидела большой спектр разного рода саженцев. Покупала саженцы яблоня Серебряное копытце, саженцы 4 года, обошлись мне в 3200 за два саженца, один стоит 1600. На удивление приятная цена и при посадке была очень довольна, яблоньки прижились и чувствуют себя бодро. Хочу заказать ещё абрикосы, посмотрим как приживутся.

Татьяна Мой любимый питомник! В прошлом году приобретали саженцы плодовых деревьев.Хорошо прижились, спокойно перенесли зиму.А в этом решили заняться благоустройством зоны отдыха , заказали саженцы сизо-голубой Ели. Менеджеры помогли с выбором, подробно объяснили правила высадки, дали рекомендации. Уверена вернусь снова!Желаю питомнику процветания

Инна Смирнова Проживаем с мужем в Бескудниковский районе. Посоветовали питомник родители... Покупали вишню Антрацитовая два года назад 3-летнюю. Если не ошибаюсь, цена была всего 1000 рублей. В том году цвела роскошно. Проблем с деревом не возникало. В этом году также ждем пышный урожай. Также приобретали для декора сада Гибискус Блю Сатин и тоже все прекрасно! Цена была в районе 10000 рублей...Растение неприхотливое, зиму перенесло хорошо. Всем довольны!

Антонина Добрый день! У нас с мужем участок в Виноградово (Мос обл), этот питомник посоветовала соседка. В апреле 2020г. купили несколько саженцев яблонь возрастом 4 года. На тот момент они стоили 1 500 руб. каждый. Уже этой осенью яблони начали плодоносить! Весной красиво цветут, имеют крепкие стволы и здоровые листья. Яблочки пока небольшие, но уже вкусные.