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Питомник растений Любимый Сад
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Москва
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Любимый сад Контакты:
Адрес: 7-я Кожуховская ул., 9 115193 Москва,
Телефон: +7 (499) 350-13-18 , Электронная почта: info@liubimyi-sad.ru
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Садовый центр и питомник растений Любимый Сад

Широкий ассортимент
В продаже плодово-ягодные культуры, хвойные и декоративные растения, крупномеры и цветы. Ассортимент включает более 15 000 сортов.
Закрытая корневая система
Саженцы продаются с ЗКС, что обеспечивает лучшую приживаемость и возможность их хранить до посадки в открытый грунт.
Доступные цены
В питомнике можно купить качественный посадочный материал по ценам производителя без никаких дополнительных наценок.
Первоклассный сервис обслуживания
В случае возникновения вопросов можно обратится за помощью к консультантам по телефону или в онлайн чате на сайте.
Бесплатная консультация
Работники садового центра помогут подобрать растения в зависимости от особенностей участка заказчика.
Бережная доставка
Саженцы перед отправкой надежно упаковываются, благодаря чему клиенты получают их в целости и сохранности.
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О питомнике
Любимый Сад - о питомнике

Наш питомник начал свою работу в 2010 году. В настоящее время мы являемся комплексным предприятием, которое помимо выращивания и продажи растений, оказывает полный спектр услуг по благоустройству и озеленению территории.

Прямо сейчас Вы можете купить саженцы на нашем сайте или забронировать растения для самовывоза. В ассортимент садового центра входят плодово-ягодные культуры, декоративные кустарники, хвойные деревья и кустарники, крупномеры и цветы. В «Любимом саде» Вы всегда сможете найти качественный посадочный материал.

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Отзывы наших клиентов
Только честные отзывы от самых любимых клиентов.
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Альбина
Я на днях посетила питомник "Любимый сад" по совету своей сестры и была впечатлена его огромным ассортиментом саженцев. Давно искала саженцы розы "Роза Алегрия" и нашла их там. Качество саженцев отличное, а персональное обслуживание и советы по уходу за растениями на высшем уровне. Я очень довольна своей покупкой и рекомендую этот питомник всем, кто ищет качественные растения для своего сада.
Алина
Мы с мужем из Москвы, но дача в Подмосковье. К лету хотим облагородить территорию. По совету друзей зашла на сайт питомника саженцев Любимый сад и была приятно удивлена ассортиментом растений! Просто шикарный выбор! Купили саженцы роз Алисия по цене 600 руб. и Айсберг по цене 500 руб. Доступная цена и красота! Для живой изгороди приобрели саженцы боярышника Крымского (со скидкой) по цене 1000 руб. Всем любителям рекомендую!
Сергей Мазуренко
У меня была необходимость покупки десяти плодовых саженцев-крупномеров - абрикосы, персики, сливы, черешни, нектарины. Просмотрев возможности подмосковных питомников, я остановил свой выбор на питомнике "Любимый сад". Квалифицированный персонал, огромный выбор посадочного материала, четкая работа на всех этапах - и в результате я получил нужные сорта саженцев вовремя и в очень хорошем качестве. Рекомендую питомник "Любимый сад" всем, кто нуждается в высококачественном посадочном материале.
Юлия
Здравствуйте. Хотела бы оставить отзыв, так как довольна состоянием растения. Я живу в Москве, но любитель чистого воздуха и атмосферы дачи, поэтому ради такого купили с мужем дачу в Красногорске. Дача поросшая сорняками и пока занимались уборкой, решила я заняться покупкой и выращиванием яблони. Заглянула на сайт любимый сад и увидела большой спектр разного рода саженцев. Покупала саженцы яблоня Серебряное копытце, саженцы 4 года, обошлись мне в 3200 за два саженца, один стоит 1600. На удивление приятная цена и при посадке была очень довольна, яблоньки прижились и чувствуют себя бодро. Хочу заказать ещё абрикосы, посмотрим как приживутся.
Татьяна
Мой любимый питомник! В прошлом году приобретали саженцы плодовых деревьев.Хорошо прижились, спокойно перенесли зиму.А в этом решили заняться благоустройством зоны отдыха , заказали саженцы сизо-голубой Ели. Менеджеры помогли с выбором, подробно объяснили правила высадки, дали рекомендации. Уверена вернусь снова!Желаю питомнику процветания
Инна Смирнова
Проживаем с мужем в Бескудниковский районе. Посоветовали питомник родители... Покупали вишню Антрацитовая два года назад 3-летнюю. Если не ошибаюсь, цена была всего 1000 рублей. В том году цвела роскошно. Проблем с деревом не возникало. В этом году также ждем пышный урожай. Также приобретали для декора сада Гибискус Блю Сатин и тоже все прекрасно! Цена была в районе 10000 рублей...Растение неприхотливое, зиму перенесло хорошо. Всем довольны!
Антонина
Добрый день! У нас с мужем участок в Виноградово (Мос обл), этот питомник посоветовала соседка. В апреле 2020г. купили несколько саженцев яблонь возрастом 4 года. На тот момент они стоили 1 500 руб. каждый. Уже этой осенью яблони начали плодоносить! Весной красиво цветут, имеют крепкие стволы и здоровые листья. Яблочки пока небольшие, но уже вкусные.
Алена Филатова
Приобрели недавно участок в Подмосковье. Решил посадить различные культуры (деревья, цветы, хвойные). С выбором питомника мы не ошиблись, им оказался Любимый сад. Огромный выбор плодовых деревьев и кустарников и по хорошим ценам. Например Яблоня Фридом за 720 рублей. Хвойные растения на любой вкус. Так же они работают с оптовиками. Компетентные менеджеры, все подскажут и расскажут про любое растение. Советую данный питомник!
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Фото В нашем каталоге саженцы для посадки весной или осенью.
В нашем каталоге саженцы для посадки весной или осенью.

Почему выгодно покупать саженцы в питомнике и садовом центре «Любимый сад»?

Красивый сад – это мечта практически каждого владельца приусадебного участка. Сегодня не сложно купить саженцы различных видов растений. Можно приобрести посадочный материал на рынке, но опытные садоводы рекомендуют сотрудничать с питомником саженцев.

Питомник растений «Любимый сад» – это надежный поставщик посадочного материала. Покупка растений в специализированном садовом центре имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Покупатель получает именно то, что он хотел. Вам доставят дерево, цветок или кустарник нужного сорта и соответствующей расцветки. Никакого обмана! Клиент может самостоятельно осмотреть посадочный материал.
  • Саженцы в питомнике выращивают специалисты с необходимым образованием, поэтому не стоит переживать за их приживаемость и здоровье.
  • Отсутствие переплаты, поскольку растения приобретаются напрямую у производителя.
  • Возможность выбора растения с открытой или закрытой корневой системой в зависимости от личных потребностей.
  • Посадочный материал адаптирован к местным климатическим условиям, поскольку выращивается в открытом незащищенном грунте. Москва и Подмосковье – это их «Родина».
  • В продажу поступают саженцы с мощной корневой системой, морозоустойчивые и выносливые, которые отлично приживаются на новом месте.
  • Работники питомника проконсультируют по всем вопросам, которые связаны с выбором сорта, посадкой, уходом за растением, транспортировкой.
  • Огромный ассортимент растений позволяет заказать все необходимое в одном месте. К тому же в питомнике можно заказать и дополнительные услуги, такие как посадка саженцев, озеленение и благоустройство территории.

При соблюдении всех рекомендаций купленные в питомнике деревьев и саженцев «Любимый сад» растения обязательно приживутся на новом месте и дадут хороший урожай. К тому же наш садовый центр регулярно делает подарки своим покупателям в виде акций и снижения цен.

Фото Посадка и обрезка
Посадка и обрезка

Как выбрать качественный посадочный материал?

Хотите купить саженцы, но не знаете, как их выбрать? Мы предлагаем обратить внимание на рекомендации от специалистов питомника «Любимый сад»:

  • Выгодно покупать растения в специализированном садовом центре. Поверьте, на рынке крайне редко можно приобрести действительно нужный сорт отличного качества.
  • Убедитесь в наличии сертификатов. Это позволит быть уверенными, что растения действительно были выращены специалистами на территории питомника.
  • Корневая система должна быть мощной и здоровой, без повреждений. В противном случае Вы просто потратите деньги впустую.
  • Внешне выбранные растения должны выглядеть здоровыми. Не должно быть повреждений на стволе.

Какие саженцы выбирать: с открытой или закрытой корневой системой? Выбор зависит от личных предпочтений. Если Вы купили растения с открытой корневой системой, то их надо высадить до момента распускания почек.

При покупке растений в контейнере рекомендуется убедиться, что они «живут» здесь давно. Для этого надо бережно потянуть за ствол. Саженец должен выйти из горшка вместе с земляным комом. Если этого не произошло, то продавец обманывает и совсем недавно посадил растение в контейнер с целью получить большую прибыль.

Покупка саженцев в питомнике «Любимый сад» – это выгодная трата денег. Именно здесь можно купить качественный посадочный материал по доступным ценам без переплаты. В каталоге интернет – магазина представлен полный ассортимент. Опытные консультанты помогут определиться с выбором, учитывая особенности конкретного участка. Выращивать наши растения – одно удовольствие. Мы поможем создать любимый сад на Вашем участке.

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